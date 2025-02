Panorama.it - Jacobs e Tortu, veleni che sporcano i giorni più belli dello sport italiano

Leggi su Panorama.it

L'inchiesta sul dossieraggio che ha colpito Marcellcon presunto mandante Giacomo, fratello di Filippo, manda in pezzi una delle immagine più belle della storia. Una scia diil cui effetto primario, in attesa degli sviluppi giudiziari, è scolorire il ricordo di quel 6 agosto 2021: il giorno in cui la staffetta azzurra coninsieme a Desalu e Patta salì sul gradino più alto del podio olimpico beffando la Gran Bretagna (poi squalificata per doping) grazie a una rincorsa folle e spacca cuore di Filippo. Il culmine di una settimana pazzesca, aperta dare dei centro metri nel quarto d'ora dell'oro di Tamberi nel salto in alto che ha fissato per sempre l'irripetibilità di un momento in cui ci siamo sentiti i più forti di tutti.La vicenda è nota.