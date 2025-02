Iltempo.it - Italia unita solo davanti al Festival, il graffio di Feltri: facciamo le elezioni all'Ariston

Leggi su Iltempo.it

Propongo di organizzare le prossimepolitiche aldi Sanremo. Non tanto per le vacue dichiarazioni di anti-melonismo dell'inconsistente Elodie o per il certificato di antifascismo che si deve esibire in conferenza stampa quasi fosse un lasciapassare per scendere le scale dell', ma perché nulla attrae più della manifestazione canora giunta alla sua 75esima edizione e ancora ammirata da milioni di telecretini. Scansati calcio.. Pare che il tormentone canoro della città ligure sia il nuovo strumento di pacificazione nazionale, un'occasione mondana su cui si misura il patriottismo deglini disuniti in tutto eppure unitia un palco di canzonette. Sanremo è il surrogato di un'che perde pezzi da tutte le parti, scrivono penne autorevoli, e invece ritrova tra quelle mura mutevoli il collante storico e il suo alter ego, rigenerandosi e ricostruendosi indipendentemente da chi solchi il palcoscenico, l'istrionico Amadeus - falcidiato per aver tradito la causa - o il mellifluo Conti, monotono e grigio nonostante il marron glassato del suo viso.