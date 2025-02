Thesocialpost.it - Italia – Travolto e ucciso dal treno, dramma in stazione: tutto bloccato

Leggi su Thesocialpost.it

Incidente mortale sulla linea ferroviaria di Firenze, nei pressi delladi Campo di Marte. Un uomo è stato colpito da une ha perso la vita. L’episodio si è verificato nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 febbraio, intorno alle 3:20.Leggi anche: Gaza, Hamas libera altri tre ostaggi: già presi in consegna dalla Croce RossaIl convoglio coinvolto è un Intercity in viaggio verso Torino. Stando a quanto riportato, è stato il personale dela lanciare l’allerta dopo l’incidente. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorritori del 118 e gli agenti della Polizia Ferroviaria.La vittima è stata inizialmente portata d’urgenza all’ospedale, ma le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali. L’uomo non aveva documenti con sé e si sospetta che fosse di origine straniera.