Quotidiano.net - Israele news in diretta, oggi Hamas libera altri tre ostaggi israeliani. Show a Khan Younis e propaganda: clessidra per la madre di un ragazzo ancora prigioniero

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 15 febbraio 2025 -treisraliani, e come le altre volte ha allestito un vero e proprio, nel sud della Striscia di Gaza. Sul palco dove verranno accompagnati i rapiti il 7 ottobre 2003, sesto round della prima fase dell'accordo per il cessate il fuoco a Gaza. Ci sono bandiere die della Jihad islamica e tanta. Un'immagine del leader diucciso da, Yahya Sinwar, riporta una inglese, ebraico e arabo, che dice "Nessun trasferimento se non a Gerusalemme", rispondendo così alle intenzioni di Trump.torneranno inAleksandr Sasha Trufanov, cittadino russo-israeliano di 29 anni, Saguy Dekel-Hen, israelo-americano 36enne, ed il 46enne Yair Horen. Dekel-Chen e Horn sarannoti da, mentre Troufanov dalla Jihad islamica.