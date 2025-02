Puntomagazine.it - Ischia: rissa per una slot machine, tre persone denunciate

Leggi su Puntomagazine.it

. Durante la colluttazione, uno dei denunciati avrebbe colpito con una bottiglia un altro provocandogli lesioni guaribili in dieci giorniDovranno rispondere die lesioni personali aggravate, un 48enne di Castellammare e due ischitani di 41 e 27 anni.I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile dihanno raccolto le immagini di videosorveglianza registrate in una saladi via Buonocore dove il 12 febbraio scorso 3avevano scatenato una.Durante la colluttazione, nata per l’utilizzo di una, il 41enne avrebbe colpito con una bottigliata il 48enne, causandogli lesioni ritenute guaribili in 10 giorni.L’attività commerciale è stata sospesa.Nota stampa – Comando provinciale Carabinieri di NapoliL'articoloper una, treproviene da Punto! - Il web magazine.