Ippica - Oggi al ’Cesare Meli’ la storica corsa arrivata a 84 edizioni. Gran Premio Firenze. Si accende la sfida

Gran Premio Firenze. Si accende la sfida

First of Mind pretende il successo nello storico 84°in programmaall’ippodromo ‘Cesarenel Parco delle Cascine. Il convegno è strutturato in 7 corse e avrà inizio alle 14, Gpalle 16,05, con il patrocinio del Masaf e dideItaliana. Sarà un avvincente e qualitativo appuntamento di trotto, incentrato su una delle più importanti prove di selezione dei 4 anni italiani, il, Gruppo 2 sui 2020 metri, come quinta prova, munito di una dotazione di euro 66.000. Nell’edizione di quest’anno il valore dei cadetti presenti è assai elevato, essendo fondato su ben sette vincitori classici su 10 cavalli in. Fra questi emerge First of Mind, 1.11.7 sui 2100 metri di Vincennes, allievo del formidabile Team Gocciadoro, vincitore nel 2024 del Derby Italiano del Trotto a Roma, esibendo potenza e velocità tanto da meritarsi la stima dei tecnici di tutta Europa.