Ilrestodelcarlino.it - “Io, strozzato dalle maxi bollette e costretto a ricorrere al fido”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pesaro, 15 febbraio 2025 – “La mia pensione questo mese se ne va tutta o quasi nelle: assurdo”. Riccardo De Angelis, 63 anni, aveva appena assaporato la vita da (pre) pensionato, quando si è visto arrivare a casa unabolletta che, assieme ad altre, lo costringeranno aalRiccardo, cosa è accaduto? “Mi sono visto recapitare una bolletta del gas emessa da Hera, dell’importo di 702.30 euro, relativa ai consumi che vanno dal periodo 1 dicembre 2024-31 gennaio 2025. Non avevo mai ricevuto una bolletta così alta” In due mesi ha consumato così tanto? “Macché, non me lo spiego proprio. I consumi sono sempre gli stessi, ma il fatto è che sono aumentati i consumi. Uso il gas per il riscaldamento e per la cucina, come tutti”. Che temperature tiene in casa? “Tra 18,5 e 19 gradi al massimo.