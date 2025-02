Ilfattoquotidiano.it - “Io non l’ho mai veramente sognato il palco dell’Ariston”: lo confessa Alessia Marcuzzi a Sanremo 2025

La co-conduttrice del Festival diin conferenza stampa hato: “Io nonmaiil“. E poi ha aggiunto: “Sono felicissima, ma a casa avevo una squadra di amici e familiari pronti, con bigliettini, le classifiche, tipo fiori frutta e città. Un pò perché per anni ho fatto le piazze, e l’Ariston è un luogo chiuso e crea ansia. Vorrà dire che mi porterò un pò di casa qui”.La conduttrice romana ha detto poi il modo in cui Carlo Conti le ha chiesto di partecipare alla Finale di stasera come co-conduttrice: “Quando mi ha chiamato mi ha detto ‘ti va di fare una festa?’ “. E quindi, conclude, “anche se non era il mio sogno, lo sta diventando stasera”.E ancora: “Più che emozionata, sono felice di essere all’Ariston.