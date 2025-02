Internews24.com - Inzaghi sulle polemiche arbitrali: «Mi sono arrabbiato, sono umano. Dico questo»

di Redazioneè intervenutonella conferenza stampa di presentazione di Juventus Inter: le dichiarazionisi è espressorecenti, le sue parole verso Juventus Inter tornando sui casi delle ultime settimane che hanno visto sfogarsi il mister nerazzurro. Le parole in conferenza stampa:LO SFOGO – «Per quanto riguarda quello che si è detto in questi giorni, io ho solo detto che midopo la partita col Milan perché dopo 4 o 5 episodi siamo tutti umani, io misoloperché pensavo alla mia Inter. Pensavo che quando succede un qualcosa per l’Inter non se ne parlava quasi, avevo lanciatoallarme, la testimonianza l’abbiamo avuta lunedì. Io ne ho parlato col Milan, lunedì c’è stata la Fiorentina e se ne sta parlando ancora oggi del calcio d’angolo non assegnato» le parole dialla vigilia di Juventus Inter.