Inzaghi rivela | Sappiamo tutti l’importanza di Thuram per quanto riguarda domani…

di Redazioneparla di, sottolineache il francese ha per la squadra poi si sbilancia sul suo impiego nel match contro la JuventusIntervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus Inter,ha parlato anche di, il giocatore ha lottato con un fastidio accusato dopo un colpo ricevuto durante Fiorentina – Inter che lo ha costretto ad abbandonare il campo dopo 25 minuti. Il tecnico si è anche sbilanciato in merito al suo impiego nel match di domani.DI PROVARE A RECUPERARECAMBIA AVERLO A DISPOSIZIONE ALMENO DALLA PANCHINA? – «che ha nella nostra squadra. In questo momento chiaramente è più no che sì. E’ un ragazzo generoso che anche lunedì ha dato la disponibilità dopo il colpo che aveva ricevuto giovedì a Firenze, poi dopo 25 minuti è dovuto uscire dal campo.