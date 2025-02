Spazionapoli.it - Inzaghi risponde a Conte: le parole in conferenza fanno discutere

Leggi su Spazionapoli.it

Ultimissime Napoli – Simoneè tornato a parlare degli episodi arbitrali nel corso dellastampa odierna: il tecnico dell’Inter ha risposto così ad Antonio.Cresce l’attesa in casa Napoli per la sfida di quest’oggi contro la Lazio: le ultimissime novità confermano quello che sembra essere un cambio di modulo ormai acclarato, complice un’emergenza infortuni che ha complicato e non di poco le scelte e i piani di Antonio. Dopo due pareggi di fila (contro la Roma e l’Udinese, ndr), gli azzurri ora sono chiamati a una prova di forza importante allo stadio Olimpico di Roma, anche per mandare un messaggio importante all’Inter che scenderà in campo nel derby d’Italia contro la Juventus.Lo sa bene il tecnico dei nerazzurri Simone, che è intervenuto oggi instampa proprio alla vigilia della partita contro i bianconeri.