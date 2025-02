Juventusnews24.com - Inzaghi: «Quando succede qualcosa a favore dell’Inter se ne parla per giorni, in caso contrario no». La risposta sulle polemiche arbitrali

Simone Inzaghi in conferenza alla vigilia di Juve Inter: le dichiarazioni del tecnico nerazzurro in vista del Derby d'Italia

Simone Inzaghi, nella conferenza stampa alla vigilia di Juve Inter, ha parlato così delle polemiche arbitrali delle ultime settimane.

LE PAROLE – «Quando succede qualcosa a favore dell'Inter in Italia si fanno trasmissioni e se ne parla per giorni, invece quando succede qualcosa contro di noi non se ne parla. Gli errori degli arbitri ci sono e ci saranno sempre, come quelli dei giocatori. Io mi sono arrabbiato per il diverso trattamento dei media e non solo. Dopo 4/5 volte mi sono arrabbiato ma per difendere il mio lavoro e la mia società. Io sono molto tranquillo».