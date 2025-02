Juventusnews24.com - Inzaghi elogiato da Thiago Motta: «È un grandissimo allenatore, lo rispetto molto per questo motivo»

di Redazione JuventusNews24da: «». Il commento sul rivale in conferenza stampa alla vigilia di Juve-InterAlla vigilia del derby d’Italia tra Juve ed Inter,ha parlato anche di Simone. Le sue dichiarazioni.BRAVO CONTRO– «Non la vedo così. Il Bologna in quel momento ha messo in difficoltà l’Inter. Né io nèentriamo in campo. Sono storie diverse e cose che cambiano. Lui è un, loperché lo vedo una persona seria che difficilmente esce dalla sua linea, dalla normalità che è essere persona, umano. Poi viene l’. Non lo conosco benissimo personalmente, ma questa è la mia impressione che vedo da fuori. Lo, ho stima. Abbiamoe con umiltà vogliamo entrare in campo al massimo per fare le cose giuste e avere più probabilità di vincerea loro».