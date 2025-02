Internews24.com - Inzaghi e la frecciatina alla squadra sugli scontri diretti: cosa ha detto il tecnico

Leggi su Internews24.com

di Redazioneha parlato in conferenza stampavigilia di Juventus Inter: le dichiarazioni delnerazzurroLa conferenza stampa di Simonevigilia di Juventus Inter, derby di ritorno valevole per la 25^ giornata del campionato di Serie A, ilha parlato anche della questione relativa agli:QUANTO SAREBBE IMPORTANTE PER ME VEDERE LAAPPROCCIARE LA GARA COME CONTRO LA FIORENTINA? – «Chiaramente glivalgono tanto, soprattutto in questo periodo della stagione- Sappiamo che il calendario ci vedrà in questiin trasferta, quindi dovremo cercare di alzare il nostro livello che in questinon ci ha ancora permesso di portare a casa vittorie importanti. Abbiamo fatto buone partite, eccezion fatta per le due partite che abbiamo perso col Milan e con la Fiorentina, dove abbiamo perso meritatamente.