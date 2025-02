Calciomercato.it - Inzaghi e Calhanoglu, doppio annuncio Inter: “Nemmeno Thuram è incedibile” | ESCLUSIVO

Il giornalista de ‘La Repubblica’ èvenuto in esclusiva a Calciomercato.it sul momento e i temi della squadra nerazzurraIl Derby d’Italia tra Juventus enon ha bisogno di presentazioni, vista la storica rivalità tra le due grandi del calcio italiano. I nerazzurri campioni d’Italia tallonano il Napoli in classifica e puntano a fare bottino pieno all’Allianz Stadium per dare un ulteriore segnale di forza nella corsa scudetto. Per analizzare il big match di Torino e il momento della squadra di, la redazione di Calciomercato.it havistato in esclusiva Franco Vanni, giornalista de ‘La Repubblica’.(LaPresse) – Calciomercato.itJuventus-è già una prima finale verso la corsa al titolo?“È una partita importantissima, soprattutto alla luce del risultato della partita tra Lazio e Napoli.