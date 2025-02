Anteprima24.it - Intitolata a Fabio Posiglione la sala riunioni del SUGC

Tempo di lettura: 2 minutiÈ stataPostiglione ladel consiglio direttivo del Sindacato unitario giornalisti della Campania. Il giornalista napoletano del Corriere della Sera è scomparso lo scorso 28 gennaio in un incidente stradale sulla Tangenziale di Milano. A scoprire la targa nella sede del sindacato la moglie Valentina Trifiletti, giornalista di Mediaset. Alla cerimonia erano presenti i colleghi del quotidiano Roma, giornale nel quale Postiglione ha cominciato e ha lavorato quasi 20 anni, insieme al direttore Antonio Sasso. Il consiglio direttivo delera rappresentato dalla segretaria Geppina Landolfo, dal vicesegretario Antonio Prigiobbo e dal segretario generale aggiunto della Fnsi Claudio Silvestri. «Il sindacato ha voluto farsi interprete dell’ondata emotiva che ha attraversato la comunità dei giornalisti napoletani e campani per la scomparsa diPostiglione intitolandogli ladella sede di via Monteleone, il cuore operativo del