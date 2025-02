Ilgiorno.it - Intesa sul nuovo canile: "Il centro polifunzionale sarà un modello per tutti"

Ildi Vareseuna strutturaper il ricovero e la tutela degli animali: comprenderà al suo interno il rifugio per cani, l’oasi felina, ile gattile sanitario e anche undi ricovero della fauna selvatica.un unicum a livello regionale: non esistono altre realtà di questo tipo in Lombardia. In vista della realizzazione del, che sorgerà nell’area Duni di Bizzozero, è stato firmato un protocollo ditra Comune di Varese, Provincia di Varese e Ats Insubria. L’accordo quadro ha validità trentennale e definisce i diversi ambiti di intervento dei tre enti coinvolti. A firmare il documento d’il presidente della Provincia Marco Magrini, il sindaco Davide Galimberti e il direttore generale di Ats Insubria Salvatore Gioia. Presente anche l’assessore al welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso: Regione ha infatti contribuito con 100mila euro, mentre il Comune ne ha stanziati 300mila e la Provincia 150mila.