"Interverremo sulle magagne del TeCa"

è sempre al centro di criticità da sanare, una struttura costruita solo otto anni fa che è sempre più oggetto di interventi di manutenzione. Il comitato di controllo promuove la programmazione della gestione del teatro cassanese ma solleva "questioni di rilevante importanza" legate all’area commerciale e alla manutenzione dell’edificio. Non è dato sapere quali siano gli interventi da fare considerati di rilevante importanza, l’assessore alla Cultura Antonio Capece si affida al classico mistero che da sempre accompagna la gestione del: "Siamo rimasti che a distanza di sei mesi si convochi un ulteriore incontro del comitato per poter verificare assieme alcuni aspetti, quali l’andamento delle opere dell’area commerciale in virtù di alcune problematiche tecniche circa i lavori eseguiti da sistemare".