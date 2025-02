Impresaitaliana.net - Interrogazione di Sarracino su Cercola: “Garantire trasparenza dell’attività amministrativa”

Leggi su Impresaitaliana.net

Nell’dell’onorevole Marcosi ricorda che l’Anac ha avviato attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione su criticità e denunce segnalate dal segretario generale di. «Chiediamo di sapere se il Ministro dell’Interno sia a conoscenza dei fatti espressi e quali azioni intenda porre in essere a supportodi vigilanza sugli atti oggetto delle segnalazioni del segretario generale dial fine dila massima».Così l’onorevole Marco, deputato del Partito Democratico, in un’a risposta in commissione al Ministro dell’Interno per fare luce su quanto sta accadendo adove l’amministrazione comunale è stata oggetto di una deliberazione dall’Anac che si è espressa in merito al provvedimento di revoca dell’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e delladel Comune dial Segretario Generale, la dottoressa Valentina Santini.