Interpump utile in calo a 2285 milioni di euro | Un anno molto difficile

Annus horribilis il 2024 per: dopo la presentazione dei dati preliminari dell’esercizio, ieri il titolo è crollato alla Borsa di Milano. È stata anche necessaria una sospensione per frenare le vendite e alle ore 17,20 segnava un -17,06%. Il forte, unito a quello di Tim, ha frenato tutta Piazza Affari. L’azienda ha chiuso il 2024 con unnetto consolidato ina 228,5(-17,7% sul 2023) e vendite nette a 2,078 miliardi di, indel 7,2% rispetto al 2023 (a parità di perimetro di gruppo, il fatturato sarebbe sceso del 9,2%). L’Ebitda è pari a 456,6, -14,9% rispetto al 2023. La posizione finanziaria netta è di 409rispetto ai 486,5al 31 dicembre 2023. "Il 2024 ha certamente rappresentato uno degli anni più difficili per il gruppo - commenta il presidente esecutivo Fulvio Montipò (foto) - È paragonabile solo alla crisi finanziaria del 2009.