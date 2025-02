Inter-news.it - Inter, ultimi dubbi in difesa! Inzaghi pronto a decidere

Ad Appiano Gentile si pensa a definire i dettagli prima della Juventus dell’ex Thiago Motta. Uno continua ad attanagliare sia Simoneche gli addetti ai lavori.O – A due giorni dal big match contro la Juventus, in casasi pensa a sciogliere glidi formazione. Il nome in cima alla lista, su cui desta più mistero, è quello di Francesco Acerbi. L’allenatore dell’, come già ribadito ieri sera, scioglierà l’ultimoo prima della partenza per Torino. Se da un lato Francesco Acerbi è tornato a pieno regime a San Siro contro la Fiorentina, allo stesso tempo anche Stefan de Vrij neglidue mesi ha giocato in una maniera strabiliante e sarebbe la ciliegina sulla torta la titolarità contro la Juventus., un occhio anche a Lazio-NapoliATTENZIONE – Un match che si preannuncia complicato, sia per la Juventus che ha perso qualche pezzo e allo stesso tempo anche per l’che deve ritrovare la forma dopo un derby contro il Milan complicato e la sconfitta contro la Fiorentina del Franchi.