Inter, tesoretto da oltre 100 milioni? Quattro fonti di reddito! – TS

L’nel prossimo mercato ha le idee chiare. La società sta lavorando sotto traccia per reinvestire una parte delaccumulato nel prossimo mercato estivo.NUOVO CORSO – L’si prepara ad un mercato estivo diverso dalle passate stagioni. Da quando Simone Inzaghi siede sulla panchina dell’, i nerazzurri hanno vissuto una crescita esponenziale effettuando quasi sempre operazioni a 0 sul mercato. Quest’anno con la rosa più anziana della serie A, con una media di 29 anni, si sta pensando di svecchiare la rosa diminuendo anche il monte ingaggi. Per realizzare questo nuovo progetto di, c’è a disposizione unche sarà utile per il mercato estivo. Il budget di mercato sarà la somma deiincassati dalla UEFA per la Champions League 2024/2025, dai soldi del Mondiale per Club, la cessione di un top player (Davide Frattesi?) e la fine di alcuni pesanti contratti che non verranno rinnovati.