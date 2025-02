Terzotemponapoli.com - Inter e Napoli: lotta a due per il titolo? Parla Inzaghi…

a due per il tricolore? Di seguito la conferenza stampa del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi alla vigilia del Derby d’Italia in programma a Torino.Juve-è una classica del calcio italiano. Si prepara da sola?“Sappiamo tutti cosa rappresenta questa partita per la nostra tifoseria e la nostra società, è una partita importante in un momento delicato del campionato. Sappiamo che dovremo fare, è una squadra rinforzata dal mercato invernale con un ottimo allenatore che stimo molto: dovremo fare un’ottima partita”.Il punto sugli infortunati e sulla formazione?“Qualche dubbio ce l’ho, dovrò valutare. Rientra Dimarco, che ha smaltito l’influenza, rientra Dumfries dalla squalifica: oggi dovremo valutare Thuram, che sente ancora dolore. Vedremo se oggi si allenerà con noi e le sensazioni che avrà”.