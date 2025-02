Rompipallone.it - Inter, arriva l’attaccante che non ti aspetti: ci sarà già per il Mondiale per Club

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 14 Febbraio 2025 23:18 di redazioneI nerazzurri sono alla ricerca di un attaccante viste le situazioni di Correa e Arnautovic: ecco il profiloLa gestione degli attaccanti dell’è un argomento molto importante in casa nerazzurri. Se i due titolari sono inamovibili ovvero Lautaro Martinez e Thuram, le riserve sono un grande punto di domanda. Se Taremi è abbastanza affidabile anche fisicamente parlando, lo stesso non si può dire di Correa e Arnautovic.L’ex Bologna è entrato in campo contro la Fiorentina a San Siro al posto di Marcus Thuram, deciso la partita con un bel gol di testa su assist di Carlos Augusto e infine uscito per il solito problema che lo perseguita da tempo. Anche Correa ormai da tempo non riesce più a tornare in forma.Calciomercato, il nome che non tiPer questo il calciomercatosta cercando di risparmiare, ma trovare una soluzione.