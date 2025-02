Lidentita.it - Insieme Sport: la sinergia che avvicina tutti, anche le istituzioni alla comunità

Leggi su Lidentita.it

In ogni epoca e in ogni società loe la praticaiva hanno rivestito un ruolo fondamentale, contribuendo in maniera significativacostruzione dell’identità personale e collettiva in termini di impatto positivo sia sulla personalità del singolo che sul senso di appartenenza e identificazione rispetto ad un gruppo, unao una nazione. Lo .: lacheleL'Identità.