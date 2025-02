Iodonna.it - Insieme a nero, beige o bordeaux. Su abiti delicati, cardigan bon ton o creazioni da cerimonia, il powder pink colora i look della stagione calda

Tonalità vincenti. Per lasciarsi definitivamente alle spalle l’inverno, aprendo le porte allapiù mite con gusto e brio, ci sarà allora bisogno delle sfumature giuste. Nella Primavera-Estate 2025 la palette cromatica si orienta, non a caso, su una nuance irresistibile: il colore rosa cipria. Rosa e: Letizia di Spagna aggiorna il tailleur con un abbinamento vincente X Grande protagonista delle passerelle e dello street style, il cosiddettosi fa dunque portavoce di una femminilità delicata e sofisticata, a tratti sognante e leggiadra, per altri contemporanea e grintosa.