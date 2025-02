Ilgiorno.it - Inseguimento in senso vietato. Bloccato e preso

Scappa all’alt degli agenti e infila una via contromano, ma dura poco:poco dopo, in auto aveva soldi, cellulari e trenta dosi di cocaina. L’operazione è stata messa a segno l’altro giorno dagli agenti della polizia locale di Gorgonzola. Il giovane, un diciannovenne incensurato residente a Rozzano, è stato processato a Milano per direttissima e sottoposto, sino a prossima udienza, a obbligo di firma. Era il tardo pomeriggio quando gli agenti, durante un servizio di pattuglia in zona Ovest, hanno fermato un veicolo sospetto per un normale controllo stradale. Ma ecco il maldestro tentativo di fuga: l’automobilista ha imboccato una strada contromano nel tentativo di dileguarsi ed è stato fermato subito dopo grazie anche all’intervento di una seconda pattuglia. In auto e addosso trovati due telefoni cellulari, 250 euro in contanti e trenta dosi di polvere bianca, che, all’analisi del pretest, sono risultate essere di cocaina.