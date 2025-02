Ilgiorno.it - Inseguimento ad alta velocità dal Cremasco alla provincia di Bergamo: uno preso, l’altro in fuga

Castel Gabbiano (Cremona) – Dieci chilometri nei quali è stata messa a repentaglio l’altrui sicurezza con finale di una persona arrestata e portata a processo, condannata ma poi liberata. È cominciata intorno alle 11.30 di giovedì mattina in territorio di Castel Gabbiano l’avventura di due stranieri a bordo di una Ford intercettata da una pattuglia di carabinieri del nucleo radiomobile di Crema. I militari hanno segnalato ai due occupanti dell’auto di fermarsi, ma l’autista ha innescato la marcia ed è fuggito insieme al suo compagno di viaggio. L’è stato caratterizzato da continue manovre azzardate e pericolose, come sorpassi vietati, tratti di strada percorsi contro mano, sensi unici impegnati al contrario,sostenuta. Dopo una decina di chilometri i due fuggitivi hanno capito che non ce l’avrebbero fatta a scrollarsi di dosso i militari e a Bariano hanno fermato l’auto e sono scappati in direzione diverse.