Juventusnews24.com - Infortunio Thuram: il francese vuole esserci per Juve Inter, decisione sul suo impiego attesa a ore. Le ultime da Appiano Gentile

di RedazionentusNews24, l’attaccantedell’nonmancare all’Allianz Stadium per la sfida contro lantus: la sua presenza si deciderà nelle prossime oreCi sono ulteriori aggiornamenti relativi antus–in merito all’infermeriaista. In tal senso il punto della situazione è stato fornito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che ha fatto il punto sull’di Marcus. L’attaccantedella Beneamata soffre un problema alla caviglia sinistra, che lo ha costretto a uscire anzitempo dalla sfida contro la Fiorentina. Proprio questosta tenendo con il fiato sospeso tutto l’ambienteista. Simone Inzaghi in primis. Il tecnico nerazzurro aspetta novità dal proprio staff medico, che sta facendo di tutto per sorbire il dolore che il numero 9 prova alla caviglia dolorante anche grazie alla volontà dello stesso giocatore: Marcusa tutti i costi e starebbe provando ad alleviare il dolore con specifici movimenti al piede sinistro.