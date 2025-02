Juventusnews24.com - Infortunio Douglas Luiz, non ci sono buone notizie: il brasiliano alza bandiera bianca per l’Inter e… I possibili tempi di recupero

di Redazione JuventusNews24, non ci: ilpere. Ididel centrocampistaNon arrivanosul fronteche, come anticipato ieri da Juventusnews24, non ha sostenuto l'ultimo allenamento con i bianconeri.Secondo quanto riportato da Tuttosport il centrocampista, che ha sofferto un affaticamento muscolare, deverepere sarà valutato per il Psv, anche se i giorni per recuperare completamentedavvero pochi e non è detto che riesca a farlo.