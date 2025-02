Juventusnews24.com - Infortunati Juve, cinque assenze contro l’Inter! Ma c’è anche un recupero per Thiago Motta: l’annuncio

di RedazionentusNews24gli assenti nel match. Ma perc’èun: il suo annuncioAlla vigilia del match trae Inter,ha fatto così il punto della situazione suglibianconeri.COME STA IL GRUPPO VERSOINTER – «Vincere fa sempre bene, la squadra sta bene. Porta energie in più, stimoli in più, che van messe nel nostro lavoro. Vedo i ragazzi molto bene. Non avremo Bremer, Cabal, Milik, Douglas Luiz e Kalulu, recuperiamo Cambiaso.Kelly recuperato, è in condizione».LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DIALLA VIGILIA DIINTERLeggi suntusnews24.com