Incidente tra auto sulla Statale 42 del Tonale | due morti e traffico difficoltoso

Milano, 15 febbraio 2025 – Due persone sono morte in uno scontro frontale tralungo la42 dele della Mendola. I soccorsi intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che rilevare la presenza di due vittime. Le cause dell'impatto sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Nel frattempo laè temporaneamente chiusa ala Seriate lungo la carreggiata in direzione Bergamo e la circolazione in direzione Bergamo è provvisoriamente indirizzataviabilità limitrofa. Sul posto le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione dell'emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.