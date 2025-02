Tvzap.it - Incidente spaventoso all’alba in Italia: lo scontro non gli ha lasciato scampo

Leggi su Tvzap.it

Social.in: lonon gli ha. Alle prime luci dell’alba di oggi 15 Febbraio 2025 si è verificato un nuovomortale in. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per le vittime non c’è stato nulla da fare. Ecco una prima ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti. ( dopo le foto)Leggi anche: Altro grave lutto nella famiglia di Giulia Cecchettin: proprio il giorno di San ValentinoLeggi anche: Musica in lutto, addio al volto storico dell’orchestra di Sanremo: lottava da tempo con una malattiaLeggi anche: Sanremo in lutto, “annullata la festa delle radio”: cantanti e colleghi sconvoltiLeggi anche: Lorenzo Rovagnati, sull’elicottero non c’era la scatola nera: si cercano risposte dalle autopsiesulla Statale 42, morte due persone: i fattidi oggi 15 Febbraio 2025 due persone sono morte in unsulla Statale 42 del Tonale e della Mendola, nella Bergamasca.