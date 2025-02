Udinetoday.it - Incidente in tangenziale: traffico completamente bloccato

Leggi su Udinetoday.it

stradale nella mattina di oggi, sabato 15 febbraio, intorno alle 9. Il sinistro è avvenuto lungo ladi Udine in direzione Tarvisio, tra l'uscita di via Martignacco e quella per l'ente Fiera. A quanto risulta, un'automobile ha sbandato autonomamente finendo di traverso lungo.