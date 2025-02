Lanazione.it - Incidente in autostrada fra quattro auto, una si ribalta: lo scontro in A11

Pistoia, 15 febbraio 2025 – Paura inA11 nella notte tra venerdì e sabato. Erano circa le una quando c’è stato unofra. E’ accaduto nei pressi del casello di Pistoia in direzione mare. Nell’, una delle vetture si èta. Sono stati gli stessimobilisti, uscitinomamente dallee feriti non gravemente, a chiamare i soccorsi. Sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco del comando di Prato, distaccamento di Montemurlo. Con loro anche la polizia stradale di Montecatini. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lee hanno recuperato, dentro le vetture, i beni personali deglimobilisti rimasti coinvolti nello. Rallentamenti per il traffico, pur non essendo un’ora di punta.