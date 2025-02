Ilgiorno.it - Inceneritore da ampliare. Lodi dice “no“

Voto unanime per esprimere contrarietà all’ampliamento dell’di Castiraga Vidardo. Il Consiglio Comunale di, giovedì sera, si è espresso con parere negativo sul progetto presentato sull’impianto Ecowatt di Vidardo dalla società Itelyum (che vorrebbe incrementare da 35-54 mila a 154mila le tonnellate di rifiuti bruciati all’anno). Tra le motivazioni: l’assenza di un piano regionale di regolazione, l’incremento di fumi e sostanze tossiche nell’aria (come le polveri sottili), l’aumento del traffico di mezzi pesanti per il trasporto del materiale di scarto, la deturpazione del paesaggio rurale e soprattutto, il fatto che l’ampliamento non risponda al fabbisogno per ilgiano. Una posizione trasversale condivisa da tutte le forze politiche. Anche la Provincia diha manifestato, come già noto, la sua contrarietà.