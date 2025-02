Gamberorosso.it - In Toscana si produce un grande vino rosso di una piccola denominazione. Ecco qual è e le migliori etichette

Come abbiamo avuto modo di constatare anche durante le degustazioni per la guida Vini d'Italia del Gambero2025. in- che con il Piemonte condivide una vastità di territorio, stili e terroir davvero unici-, i risultati eccellenti non vengono solo dalle denominazioni più note, come Chianti Classico, Brunello di Montalcino o Bolgheri.Carmignano. Da DOC a DOCGLo dimostra, per esempio, il Carmignano, tra i vini rossi più interessanti della regione, prodotto nella zona collinare dei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano, in provincia di Prato, di cui copre 135 ettari registrati sul versante orientale della catena montuosa Montalbano. Nel 1975, grazie a all'iniziativa dei viticoltori di Carmignano ha ottenuto la DOC e nel 1990 la DOCG.Tenuta di Capezzana - foto di www.facebook.