In nome di Eleonora e Lidia | Accogliamo i disabili pensando anche al futuro

Indell’amore si possono fare grandi cose,costruire una casa per accogliere persone contà e offrire loro un. Un sogno che è diventato realtà grazie all’amore straordinario di due genitori, Lucia e Alessandro Borgonovo, che hanno saputo trasformare il dolore per la morte della loroin una speranza per tanti altri ragazzi. È grazie a questa coppia di milanesi originari della Brianza se ieri a Cantù, in provincia di Como, alla presenza del ministro per letà Alessandra Locatelli, si è inaugurata una struttura pensata per assistere fino a 20 ospiti con problematiche di tipo fisico e motorio che arriveranno qui da tutta la Lombardia. Un’idea nata ormai trent’anni fa, quando Lucia e Alessandro Borgonovo si trovarono a dover affrontare la morte di, affetta da una gravetà e deceduta il 22 luglio del 1995 a soli 19 anni di età.