Loroi preferiti di Musk,le destre più estremiste, quelle meno europeiste ele destre che, in giro per l', sognano di indebolire l'Unione, sognano di restituire la sovranità ai paesi membri, sognano di togliere potere a Bruxelles, sognano di indebolire il processo di integrazione europeo, sognano di esaudire, come per magia, il sogno di Donald Trump, che è anche il sogno di Vladimir Putin: dividere l', renderla più fragile e dunque più vulnerabile. Trump se lo augura per ragioni economiche: avere un'meno unita può aiutare ad avere un'più debole sul mercato globale e per gli Stati Uniti avere un concorrente in meno significa avere più opportunità di crescita e di sviluppo. Putin se lo augura per ragioni politiche: avere un'meno unita può aiutare la Russia a non essere eccessivamente punita dall'quando la guerra contro l'Ucraina arriverà a un punto.