In C pronte a saltare Taranto e Turris. Ma il ripescaggio è molto complicato

Che la serie C l’anno prossimo possa fare ricorso a dei ripescaggi per ricomporre le sessanta squadre al via sembra ormai più di un’ipotesi. Da qui al fatto che l’Ancona possa essere ripescata, però, ce ne passa. Andando per ordine: nel girone C di serie C ci sono due società che stanno vivendo un momento difficilissimo, come testimoniano le pesanti penalizzazioni che hanno subito finora in classifica. C’è il, ultimo a quota -6 dopo aver ricevuto una penalizzazione di 19 punti. E poi c’è anche la, penultima a 6 punti con 11 punti di penalizzazione. Ma oltre alle penalizzazioni, nei prossimi giorni una delle due squadre, se non entrambe, potrebbero essere escluse dal campionato, con conseguente stravolgimento della classifica del girone. Ma non sono le uniche società che sono state sanzionate finora con delle penalizzazioni, perché è successo anche al Novara, nel girone A, e al Rimini, nel girone B, lo scorso gennaio.