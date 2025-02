Terzotemponapoli.com - Improta critica il cambio modulo di Conte

Leggi su Terzotemponapoli.com

Gianni, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live su Radio Marte. L’ex calciatore ed opinionista tv ha parlato delcheopererà a Roma. Per il Baronetto di Posillipo un azzardo cambiare l’organizzazione di gioco, anche seconosce bene i suoi calciatori. Di seguito le dichiarazioni dell’ex centrocampista.: “Con il 4-3-3 il Napoli si è reso protagonista di questo fantastico campionato”Così l’ex calciatore: “Non sono d’accordo con la decisione die di cambiare: con il 4-3-3 il Napoli si è reso protagonista di questo fantastico campionato, riuscendo a portarsi al primo posto della classifica per numerose giornate. Rimettersi in gioco con una nuova veste tattica potrebbe andare ad alterare le caratteristiche del calcio del Napoli.