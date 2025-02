Impresa proibitiva per la Libertas Livorno nella tana della capolista

Leggi su Corrieretoscano.it

– Compito quasi proibitivo per laper il campionato di serie A2 di basket. La squadra targata Bi.Emme sale ad Udine per misurarsi contro ladi coach Vertemati. All’andata gli amaranto si imposero con un clamoroso +25 e quel ricordo deve costituire la motivazione con cui dare l’assalto al forziere. Squadra solidissima, quella friulana. Hicks è il cervello e il finalizzatore (15 punti di media). Il 4 Johnson (13 punti + 7 rimbalzi) è il suo compare. Il talento di Alibegovic è cristallino e l’assenza per infortunio di Giovanni Pini è stata mascherata dall’ingaggio dell’ala-centro Rei Pullazi che da gennaio ha messo insieme cifre interessanti (quasi 9 punti di media e 4 rimbalzi in 17’ di permanenza sul parquet). Lanon avrà Tommaso Fantoni. Il capitano è rimasto a casa ad allenarsi in vista dei prossimi impegni ravvicinati.