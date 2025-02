Lanazione.it - Imprenditori e sviluppatori a confronto sul tema dell’accessibilità digitale

Arezzo, 15 febbraio 2025 –e aziende asul. Martedì 18 febbraio, alle 11.00, è in programma un webinar a partecipazione gratuita dove verranno approfonditi strumenti, tecnologie e normative per favorire la piena fruizione di siti web ed e-commerce alle persone con disabilità, andando a perseguire principi di inclusione, equità e parità di opportunità. L’incontro, promosso dalla sinergia tra l’azienda aretina specializzata in businessSintra e la società italiana leader in accessibilitàAccessiWay, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare verso l’importanza di rivolgere impegno e attenzione nell’applicazione di soluzioni per garantire un pieno accesso ai servizi del web per ogni utente a prescindere dalle abilità fisiche o cognitive.