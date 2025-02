Liberoquotidiano.it - Impariamo dai giovani a parlare della morte

Anche questa settimana l'attualità politica (con la controversa corsa in avantiRegione Toscana sul fine vita) e la cronaca (dal terrorismo alle guerre, senza dimenticare, più vicino a noi, lo straziante suicidio di una persona dolce e perbene come il direttore di Virgin Radio Alex Benedetti) ci hanno riproposto un tema al quale tendiamo per evidenti ragioni a sfuggire: quello. E così, sono andato a recuperarmi un saggio di qualche anno fa (Grief works- Stories of life, death and surviving, edizioni Penguin, 2017) di Julia Samuel, una psicoterapeuta britannica che ha deciso di mettere a disposizione dei lettori una porzione significativa dei suoi venticinque anni di carriera, tanto in strutture pubbliche quanto come medico privato. E lo ha fatto in un libro da centellinare pagina per pagina: ma badate bene - vi sfido a rimanere con gli occhi asciutti nel corsolettura.