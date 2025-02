Piperspettacoloitaliano.it - Imma Tataranni 4 quante puntate sono, quando esce la quarta stagione

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

4 su Rai 1Torna Vanessa Scalessa con ladi “– Sostituto Procuratore”. Questa serie continuerà a seguire gli intriganti casi e i drammi personali di. La serie è nota per il suo mix di crimine e commedia, e questapromette di essere altrettanto accattivante con nuovi colpi di scena nella vita professionale e personale di. L’amore per Calogiuri (Alessio Lapice), la separazione dal marito Pietro (Massimiliano Gallo), e altri grandi colpi di scena in quel di Matera. Ma4 esu Rai 1.su Rai 1Ladidal 23 febbraio 2025. In totale saranno 4 episodi di 120 minuti. Di seguite, tutti gli episodi di4.