Liberoquotidiano.it - Illinois, si rompe una tubatura dell'acqua: allagato il villaggio di Skokie

Leggi su Liberoquotidiano.it

Allagamenti neldi, in, dove i residenti si sono svegliati alle prese con la rotturae principali tubature. Le squadre di riparazione sono intervenute immediatamente. Il direttore sanitario delha emesso un ordine di ebollizionechiedendo ai residenti di farla bollire e di raffreddarla per tutte le attività quotidiane essenziali, come lavarsi i denti e preparare il cibo, per evitare contaminazioni. L'ordine rimarrà in vigore 24 ore.