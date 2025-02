Dilei.it - Il vocal coach su Sanremo 2025: “Tony Effe e Noemi non ci siamo. Ecco chi meritava di più in classifica”

Giancarlo Genise, uno dei più importantiitaliani, commenta per noi la quarta serata di, quella dedicata ai duetti che quest’anno hanno avuto una loroa parte.ormai quasi agli sgoccioli di. Carlo Conti è per ora riuscito nell’impresa di tener testa al Festival di Amadeus, anche se non sono mancate le polemiche per aver fatto una kermesse fin troppo veloce e senza sbavature, col risultato a volte di essere noiosa.Fonte: Marco RimmaudoIlGiancarlo GeniseIn attesa di vedere chi vincerà(leggi la scaletta della serata finale), vediamo insieme a Giancarlo Genise, coi sui commenti tecnici da esperto come sono andati i duetti. Laci dice che la serata è stata vinta da Giorgia e Annalisa, al secondo posto si sono piazzati Lucio Corsi e Topo Gigio e al terzo Fedez con Masini.