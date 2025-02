Dilei.it - Il vincitore e la classifica della quarta puntata di Sanremo 2025: la cover vincente

Ormai si intravede la fine75esima edizione del Festival die la gara si interrompe per lasciar spazio allaserata, quella delle, il cui risultato non pesa nellagenerale, quella che determina ilkermesse. Quest’anno è stata una vera e propria festa: clima disteso e divertimento. Sul palco si sono alternati tutti i 29 artisti, portando alcuni indimenticabili ospiti. Bisogna dire:questa volta non ha deluso le aspettative e non sono mancate forti emozioni., ile laserataEcco ilseratadi:Giorgia con Annalisa – Skyfall di AdeleLacompletaserata del Festival di:Decimo posto: The Kolors con Sal Da Vinci – Rosso sotto e caffè di Sal Da VinciNono posto: Il Volo – The Sound of Silence di Simon and GarfunkelOttavo posto: Clara con Il Volo – The Sound of Silence di Simon and GarfunkelIn aggiornamentoI cantanti in gara nella serataRose Villain con Chiello – Fiori rosa, fiori di pesco di Lucio BattistiModà con Francesco Renga – Angelo di Francesco RengaClara con Il Volo – The Sound of Silence di Simon and GarfunkelTony Effe con Noemi – Tutto il resto è noia di Franco CalifanoRkomi con Francesca Michielin – La nuova stella di Broadway di Cesare CremoniniLucio Corsi con Topo Gigio – Nel blu dipinto di blu di Domenico ModugnoSerena Brancale con Alessandra Amoroso – If I Ain’t Got You di Alicia KeysIrama con Arisa – Say something di A Great Big World e Christina AguileraGaia con Toquinho – La voglia, la pazzia di Ornella VanoniThe Kolors con Sal Da Vinci – Rossetto e caffè di Sal Da VinciMarcella Bella con i Twin Violins – L’emozione non ha voce di Adriano CelentanoRocco Hunt con Clementino – Yes, I Know My Way di Pino DanieleFrancesco Gabbani con Tricarico – Io sono Francesco di TricaricoGiorgia con Annalisa – Skyfall di AdeleSimone Cristicchi con Amara – La cura di Franco BattiatoSarah Toscano con gli Ofenbach – Overdrive degli OfenbachComaCose con Johnson Righeira – L’estate sta finendo dei RigheiraJoan Thiele con Frah Quintale – Che cosa c’è di Gino PaoliOlly con Goran Bregovic e la Wedding and Funeral Band – Il pescatore di Fabrizio De AndrèElodie con Achille Lauro – A mano a mano di Rino Gaetano e Folle città di Loredana BertèMassimo Ranieri con i Neri per caso – Quando di Pino DanieleWillie Peyote con Federico Zampaglione e Ditonellapiaga – Un tempo piccolo di Franco CalifanoBrunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino – L’anno che verrà di Lucio DallaFedez con Marco Masini – Bella stronza di Marco MasiniBresh con Cristiano De Andrè – Crêuza de mä di Fabrizio De AndrèShablo feat.