Il venerdì di Sanremo è la sera di Cover e duetti | vincono Giorgia e Annalisa davanti a Lucio Corsi LE PAGELLE

. E' un mantra, si ripete da anni. In questa 75esima edizione di Festival l'unica (ma grande) differenza rispetto agli ultimi tempi è che la gara è fuori gara, vale lo spettacolo per se stesso, i voti non entreranno nel computo della classifica finale. Quindi libertà di scelte, tanto per le canzoni quanto per gli ospiti. Qualcuno (pochi) ha scelto di accoppiarsi.