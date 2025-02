Lettera43.it - Il traffico di animali in Malesia, il pezzotto della Corea del Nord e il film cinese dei record: le news dall’Asia

L’aeroporto internazionale di Kuala Lumpur, il principale scalo, si è trasformato in uno snodo globale per ilillegale diesotici. Sempre più spesso, infatti, i contrabbandieri lo utilizzano per spostare una vasta gamma di specie rare o in via di estinzione dal Sudest asiatico all’Asia meridionale, e da qui nel resto del mondo. L’ultimo episodio riguarda cinque cuccioli di gibbone siamango intercettati dai doganieri indiani dell’aeroporto Chhatrapati Shivaji Maharaj di Mumbai. Un passeggero partito da Kuala Lumpur aveva nascosto gliin contenitori di plastica all’interno di un bagaglio da cabina: tre erano morti, due in condizioni critiche. Secondo l’ente di controllo del commercio di fauna selvatica, il Traffic, non ci sono dubbi: lo scalo malese è diventato a tutti gli effetti un hub strategico per il contrabbando diesotici.